厚生労働省は新型コロナの1週間の感染者数を発表しました。県内の1医療機関当たりの感染者は4週連続で全国2番目の多さです。 先月31日までの1週間で県内で確認された新型コロナの感染者は、前の週より112人少ない846人でした。依然、高い水準で推移していて厚労省がきのう5日発表した1医療機関あたりの感染者は、4週連続で宮崎県に次ぐ全国2番目の多さです。 県は、手洗いや適切なマスクの着用などの感染対策を呼びかけています