内閣府は2025年度の年次経済財政報告を公表し、賃金と物価が上昇する好循環が「定着しつつある」との認識を示した。 実際、物価は22年以降に2％を超える上昇が継続し、それに伴い賃金も、春闘賃上げ率が2年連続して5％を超えるなど、四半世紀続いたノルムが確かに変わりつつある。 この好循環を確かなものにするには、生活の豊かさを実感できない要因である「マイナスの実質賃金」をプラス化することが必要である。