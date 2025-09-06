今回は、夫が産後直後の妻に、義父の世話を丸投げした話を紹介します。まだ心身ともにボロボロなのに…「帝王切開で出産後、入院中に夫に『親父が5泊するからもてなせよ？』と言われ、唖然……。心身ともにボロボロで、疲れ切った私に義父の世話なんてとても無理です。怒りで言葉を失いましたね」（体験者：20代女性・主婦／回答期間：2024年6月）▽ 「だったら自分でお父さんのお世話したら？」と言いたくなりますよね。あまりに