歌手和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。7日、明石家さんまのイベントに生出演するため、東京から大阪・関西万博会場に移動する日程について話した。番組序盤で「私、明日、大阪に行くんですよ」とつぶやき「とにかく天気だけを願っているんですよ」と祈るように話した。アシスタント垣花正が「大阪、大丈夫ですね。大阪の予報も晴れです」と告げた