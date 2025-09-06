北中米ワールドカップ欧州予選のグループD第1節が5日に行われ、フランス代表は中立地ポーランドでウクライナ代表に2-0で勝利した。主将FWキリアン・ムバッペ(レアル・マドリー)はこの試合で国際Aマッチ通算51ゴール目を記録。フランス歴代得点ランキング2位のティエリ・アンリ氏に並んだ。ムバッペは1-0の後半37分、MFオーレリアン・チュアメニ(R・マドリー)が自陣から裏へ送ったロングパスに反応。DFイリア・ザバルニーとの1