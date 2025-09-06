【今週のニュースダイジェスト】 8月29日〜9月4日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、「4Kテレビ」について取り上げた記事だった。ヤマダデンキのイベントやビックカメラのキャンペーンを紹介した記事も読者の興味を引いた。「0〜2歳の保育料無償化」「道の駅」がテーマの記事も関心が高かった。●今買うなら何を選ぶ？最近知人から「『4Kテレビ』ってあまり聞かなくなったけど、なくなっちゃったの？」と訊かれた。私の回答