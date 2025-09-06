5日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、チームマスコットのパピネスが出場しているゆるキャラの祭典「ゆるバース2025」において、9月28日（日）に行われる決選投票に参加することをクラブ公式サイトで発表した。 「ゆるバース2025」はゆるキャラグランプリの後継イベントとして誕生した、日本全国のゆるキャラが集まるオンラインとリアルのゆるキャラの祭典で、地域