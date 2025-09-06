¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹çÆüËÜ ¡½ ¥á¥­¥·¥³¡Ê2025Ç¯9·î6ÆüÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¸áÁ°11»þ³«»Ï¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¥á¥­¥·¥³ÂåÉ½¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£DFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡Ê23¡áÄ®ÅÄ¡Ë¤Ï5Æü¤ÎºÇ½ªÄ´À°¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Áê¼ê¤ÎÆÀÅÀ¸»¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ò·Ù²ü¡£¹â¤µ¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¼«¿È¤¬¡Ö°ì¤Ä¤ÎËÉÇÈÄé¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤Î¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï23Ç¯10·î¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï°ÊÍè¡¢Ìó2