NPB(日本野球機構)は6日の公示を発表。オリックスは曽谷龍平投手を1軍登録しました。プロ3年目の曽谷龍平は、今季はここまで17試合に登板し、8勝6敗、防御率は3.74の成績。前回登板の8月13日楽天戦では4回1/3を投げ、6失点で自身3連敗、今季6敗目を喫し、翌日に抹消されていました。6日は今季9勝目を目指し、日本ハム戦に先発予定です。