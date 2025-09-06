NPB(日本野球機構)は6日の公示を発表。楽天は石原彪選手を1軍登録し、田中貴也選手を登録抹消しました。石原選手は今季21試合に出場し打率.111、1打点です。7月28日に抹消されて以降は2軍戦に出場。3日のDeNA2軍戦ではタイムリー2本を含む3安打3打点と活躍を見せていました。一方、抹消となった田中選手は12試合に出場し、3打数1安打で打率.333を記録しています。7月29日の昇格以来なかなか出番に恵まれませんでしたが、前日5日の