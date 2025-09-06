ファミリーレストラン「ジョイフル」はこのほど、8月31日の「野菜の日」を機に、大分県とともに、健康寿命日本一活動のひとつである「まず野菜、もっと野菜」プロジェクトを推進に力を入れることを発表した。「まず野菜、もっと野菜」プロジェクトを推進大分県発祥のファミリーレストラン「ジョイフル」は、健康寿命日本一を目指す大分県の「めざせ! 健康寿命日本一おおいた」活動に賛同する「おうえん企業」の一員でもある。健康