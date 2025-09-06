吉乃が、8月29日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）にて＜1st LIVE “逆転劇”＞を開催した。◆吉乃 画像2024年1月に開催された＜カサブランカ＞、そして夏に全国を巡った＜爪痕＞ツアー。そのどちらも「COVER LIVE」の言葉を冠し、吉乃は“歌ってみた”という原点から、自身の解釈で楽曲を表現してきた。その姿は、まるで一曲一曲に命を吹き込むようであり、観客の記憶にも深く刻まれていった。だからこそ、今回の公演“逆転劇”に＜1s