モデルでタレントの近藤千尋が5日、自身のインスタグラムを更新し、お笑いトリオ・ジャングルポケットの太田博久との結婚10周年を迎えたことを報告した。投稿では家族ショットを披露し、夫やファンへの感謝をつづっている。【写真】近藤千尋＆ジャンポケ太田の夫婦ショット子どもたちとの家族ショットも近藤は「2025年9月5日結婚10周年記念日」「11年もよろしくね、ひーぼぉくん」と記し、夫婦ショットや家族写真を公開。