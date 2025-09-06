北海道スプリントＣ、サマーチャンピオンと交流重賞を連勝したヤマニンチェルキ（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）は、状態を見て東京盃・Ｊｐｎ２（１０月９日、大井競馬場・ダート１２００メートル）を視野に入れる。管理する中村調教師が９月６日、明かした。中村師は「斤量、外枠といい方に向いたけど、馬も頑張りました。北海道から佐賀の強行軍だったので、馬の状態を見ながらですね」と話した。