秋の行楽シーズン、道の駅に立ち寄ると試食ができる採れたての新鮮な果物がずらりと並び、思わず手が伸びてしまう。ザルに盛られたつやつやのブドウを見て一粒つまんで口に入れたところ、店員から「お客様、試食ではないのですが…」と声をかけられたら、あなたはどうするだろうか。 【写真】父から渡された“謎の果実”に衝撃！ ほんの出来心、あるいは完全な勘違いな一口に法的責任は発生するのだろうか。まこと法律事務