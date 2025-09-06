東京で留学中だった30代の韓国人の男が日本人女子高生にわいせつな行為をした疑いで現地の警察に逮捕された。4日の産経新聞などによると、日本の警察はこの日、不同意性交等の疑いで韓国国籍のンン容疑者（30）を逮捕したと明らかにした。シン容疑者は3月4日、当時在学中だった東京の一橋大の学生寮に被害者を連れ込んでわいせつな行為をした疑い。シン容疑者は同じ月に大学を卒業した。現地警察によると、2人は事件発生の約1週間