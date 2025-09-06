トランプ米大統領が5日（現地時間）、米司法当局が前日にジョージア州にある現代車とLGエナジーソリューションの電気自動車バッテリー合弁工場で韓国人勤労者を含む475人を逮捕したことに関連し、「先ほど聞いた。（当局が）自らの任務を遂行したのだろう」と話した。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスでの行政命令署名式で関連の質問を受けると、「彼らは不法滞在者であり、移民関税執行局（ICE）は自らの役割を果たしたの