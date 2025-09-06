◇国際親善試合日本 ― メキシコ（2025年9月6日米カリフォルニア州オークランド）メキシコ代表のハビエル・アギーレ監督（66）が5日、日本代表との親善に向けた前日会見に臨んだ。同監督は2014年8月から日本の指揮を執ったが、スペイン・リーグ時代の八百長に関与した疑いが持たれて15年2月にアジア杯敗退後に志半ばで解任されていた。指揮官は古巣との対戦に関し「ロマンチック」な側面があると指摘。「感情的な試合に