◇インターリーグドジャース1―2オリオールズ（2025年9月5日ボルチモア）ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。試合前にタイラー・グラスノー投手（32）が背中の張りを訴えたことを受け、大谷が緊急登板した。3連勝中のオリオールズ打線を相手に3回2/3を3安打無失点に封じ、リリーフ陣にバトンをつないだが、試合は痛恨のサヨナラ負けで4連敗。熱投