アメリカ軍の特殊部隊が2019年に金正恩総書記の通信を傍受するため、北朝鮮への潜入を試みて失敗していたとアメリカメディアが報じました。ニューヨーク・タイムズは5日、第一次トランプ政権時代の2019年初頭、アメリカ海軍の特殊部隊「SEALS」が金正恩氏の通信を傍受する機器を設置するため、北朝鮮に潜入する作戦を実施したと報じました。作戦は、小型潜水艇などで上陸する途中、北朝鮮の漁船に発見されたため、数人の乗組員全員