戦中を生き抜いた祖母の壮絶な人生【漫画】本編を読む残暑が厳しい週末はお家でのんびり漫画三昧？本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介。Instagramやライブドアブログで実話ベースのエッセイ漫画を描く漫画家のゆっぺさん。ブログは2021年に月間3000万PVを記録し、「ライブドアブログ OF THE YEAR 2021」最優秀グランプリを受賞した。2021年12月から執筆した『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』では、