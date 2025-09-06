9月5日、宮脇咲良がInstagramを更新した。【写真】メンバーとの仲良しプリクラも公開K-POPガールグループ・LE SSERAFIMのメンバー・SAKURAとして活躍しており、グループとして現在「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN NORTH AMERICA」と題したアメリカツアーを開催中の宮脇。この日の投稿では、美ウエストをチラ見せしたコーディネートSHOTや、テニス観戦SHOT、メンバーとのプリクラなど、アメリカを満喫する様子を複数