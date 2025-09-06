ホラーイベント「笑える事故物件笑えない事故物件」の関連商品として販売されている体験型キット「落とし物：黒い封筒〜本当に心霊現象が起きる一夜のゾク体験〜」。2025年7月25日公開の映画「事故物件ゾク 恐い間取り」の公式グッズでもあるこの商品を、ひょんなことからホラー系が苦手な筆者が体験することになりました……。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■黒い封筒が自宅に届くきっかけは、おた