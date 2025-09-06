エイチ・アイ・エス（HIS）は、学生旅行「HISの青春旅」プロモーションを開始した。東京成徳大学の全面協力のもと、「＃旅するキャンパス」をテーマに、100人の学生が大学内で海外旅行を疑似体験することで、学生のリアルな青春と旅がもたらす心躍る瞬間を動画にまとめたウェブCMを公開した。Klang Rulerの楽曲「ふめつ」を採用している。海外旅行で最大3万円、国内旅行で最大8,000円を割り引く早期割引特典のほか、eSIMで学生割引