SNSでひそかに話題の「恋するタイポ展」をご存じですか？東京・池袋で開催中の「恋するタイポ展」は、フォントのかわいさや魅力をぎゅっと詰め込んだ展示会です。フォント1つ1つに個性があって、見ているだけでワクワクしちゃいそう。乙女心をくすぐる文字の世界「恋するタイポ展」をレポしていきますよ。「恋するタイポ展」 / 東京・池袋2025年9月5日（金）〜23日（火・祝）の期間、東京・池袋にて「恋するタイポ展」が開催されて