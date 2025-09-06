世界最速で2026年W杯予選を突破した日本代表。今月はアメリカに遠征して、W杯共催国であるアメリカ、メキシコとの2連戦を戦う。現地6日に行われるメキシコ戦は、NHKとU-NEXTで放送される。日本代表の森保一監督は、U-NEXTのインタビューに応じると、代表選手を選ぶことについてこんな話をしていた。「どれだけ選手の日常の試合のパフォーマンスを見て、想像上でパズルを組み合わせて…代表活動に招集して、その2〜3日後に試合をし