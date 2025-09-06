タレントの鈴木奈々が更新したインスタグラムの写真が話題だ。テレビ番組で着用したという衣装は、正面から見るとブラックスーツを着ているように見えるが、背面にはなんと生地がなく、ゴールドのインナーが丸見えの“びんぼっちゃま”状態というもの。【写真】服が前半分しかない！鈴木奈々の“びんぼっちゃま風”衣装鈴木自身も《改めて、この衣装ヤバくない？笑笑 これでテレビ出たんだよ！笑笑 めっちゃ笑える》とコメント