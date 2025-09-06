兵庫県福崎町で、祖母をハンマーのようなもので殴るなどして殺害したとして、会社員の男（26）が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、福崎町大貫の会社員・尾上輝斗容疑者で、4日夜、祖母の尾上英子さん（76）の頭をハンマーのようなもので複数回殴った後、首を絞めるなどして殺害した疑いが持たれています。5日朝、英子さんの自宅を訪れた尾上容疑者の父親が、階段で血を流して倒れている英子さんを見つけましたが、既に