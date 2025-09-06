自民党の斎藤健前経済産業相は6日、当面の続投に意欲を示す石破茂首相（党総裁）に対し、自発的に退陣を決断するよう求めた。「自ら辞めてほしい。党の混乱を防ぐため、本人に判断してもらうのが一番良い」と千葉市で記者団に述べた。