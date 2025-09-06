県内の女性経営者らの交流会が5日、佐世保市で開かれ意見交換などが行われました。 交流会は、地域社会の発展に向けて、今後の展望や構想を共有する場を設けようと十八親和銀行が主催し、今年で2回目の開催です。 県内の女性経営者や役職員などおよそ50人が参加し、十八親和銀行の伊東 昌子 社外取締役が講演を行いました。 (十八親和銀行 伊東 昌子 社外取締役) 「男女ともに働く。定年になっても働く。できるだけ短い時間で