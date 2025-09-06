「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）阪神の木浪聖也内野手が８９日ぶりに甲子園でスタメン出場し、初回の第１打席で三塁線を破る二塁打を放った。直後、起用した藤川球児監督がベンチから拍手を送り、一瞬だけ表情を緩めたシーンがあった。初回、大山のグランドスラムなどで５点を奪い、試合をひっくり返した阪神。なおも２死から木浪が三塁線を破る二塁打を放つと、甲子園のスタンドが大歓声で沸き返った。直後、中継