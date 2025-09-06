◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神競馬場・芝１２００メートル、１着馬にスプリンターズＳの優先出走権）＝９月６日、栗東トレセンアイビスＳＤ６着から反撃を狙うモズメイメイ（牝５歳、栗東・前川恭子厩舎、父リアルインパクト）は坂路を６５秒２―１５秒７で駆け上がった。夏３戦目を迎えるが、暑さに強い馬らしく活気は十分だ。前川調教師は「元気いっぱいですね。前走後は疲れもありましたが、ポンと整った感じ