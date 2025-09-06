◆バレーボール女子世界選手権（６日、タイ・バンコクほか）準決勝で、１５年ぶりのメダルを目指す世界ランク５位の日本は同４位のトルコと対戦する。勝って決勝に進出すれば銀メダルを獲得した１９７８年大会以来、４７年ぶりとなる。主将の石川真佑（ノヴァーラ）は準決勝へ「自分たちは（点数を）取り切る力はあるので、自信を持ってやりたい」と意気込んでいる。２０２３年Ｗ杯、ネーションズリーグ（ＮＬ）女王のトルコ