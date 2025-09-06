この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える夫婦のエピソードをどうぞごらんください。 夫のおかげで命拾い！妊婦の妻を「論破」した内容に9万いいね 夏彦(@sinatuhiko613)さんの投稿です。妊娠中は体調の変化にどのていど敏感になるべきか、判断が難しいですよね。