子どもたちに気持ち良く安全に登校してもらおうと6日朝、松本市内の通学路などで清掃活動が行われました。清掃活動を行ったのは、松本市に本社を置く住宅メーカー「アルプスピアホーム」です。地域貢献の一環として2010年から続けているもので、従業員や取り引き業者など約130人が通学路の安全を確認しながら、たばこの吸い殻や菓子の袋などを拾いました。また、地域の要望を受け、こども園では草刈りなども行い