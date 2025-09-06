静岡市清水区で3日、建設業に携わる企業が企画して、保育園の園児たちが泡遊びを体験しました。これは、県中部地区で建設業に携わる企業でつくるNPO法人「創造の集い なずな」が行なったもので、静岡市清水区の嶺保育園で行われた泡遊びには、園児およそ50人が参加しました。子どもたちは、口に入れても害のない泡に潜ったりしながら、泡遊びを楽しんでいました。