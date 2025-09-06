奥山氏が自らステアリングを握りデモ走行9月1日、デザイナー奥山清行氏が率いる『Ken Okuyama Cars』（以下KOC) はワンオフカー『F61Hバードケージ』の日本先行プレビューを袖ヶ浦フォレストレースウェイにて開催した。【画像】奥山清行氏の水素燃料自動車プロジェクト！F61Hバードケージ初披露目全52枚こちらはKOCがこれまで進めてきた水素燃料自動車プロジェクト初お披露目となり、奥山氏が自らステアリングを握りデモ走行も行