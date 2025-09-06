元プロ野球選手で、阪神のスペシャル・アンバサダー（SA）を務める糸井嘉男氏（44）が5日、ABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演。現役引退を決意した出来事を明かした。阪神時代、調整で2軍にいた頃に、ライバルの後輩から相談を受けバッティングを指導した。「教えた後輩が打てた時、うれしいと思ってしまった」という。「2軍に行く機会が多かった、引退前。後輩達に野球の相談をされる。その後輩が試合で結