スイス・ジュネーブの国連欧州本部を訪れ、核兵器廃絶を訴える署名を国連軍縮部に提出した「高校生平和大使」が6日、長崎市で帰国報告会を開いた。神奈川県の逗子開成高1年青柳潤さん（16）は「日本の核兵器廃絶や平和を求める声を届けた」と成果を伝えた。署名は1年間で全国から11万1071筆が集まり、2日に一部と目録を届けていた。18都道府県から選ばれた28代目となる今年の大使24人は、現地で軍縮会議日本政府代表部の市川と