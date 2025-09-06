アメリカのトランプ大統領は、「国防総省」の名前を「戦争省」に改めるための大統領令に署名しました。アメリカトランプ大統領「『戦争省』に変更する。現在の世界の状況を踏まえると、この名称の方がはるかにふさわしい」トランプ大統領は5日、「国防総省」を「戦争省」とし、「国防長官」を「戦争長官」と呼べるようにする大統領令に署名しました。国防総省のウェブサイトは現在、「戦争省」という名称に切り替えられています