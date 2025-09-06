秋篠宮家の長男・悠仁さまは「成年式」に臨み、成年の冠を身に着けられました。儀式が行われている皇居から、フジテレビ社会部・宮崎千歳記者が中継でお伝えします。6日朝、悠仁さまはお住まいで天皇陛下のお使いから成年の冠を受け取ると、ご夫妻や姉の佳子さまに見送られ、陛下の専用車両「ロイヤル」で皇居に向かわれました。皇居前広場に集まった多くの人たちに笑顔で手を振り、午前10時から宮殿で中心的な儀式「加冠の儀」に