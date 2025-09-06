核戦争が起きた場合の地球規模での影響を調査する国連の科学者パネルの初会合がアメリカ・ニューヨークで開かれ、日本から被爆者で医師の朝長万左男さんが出席しました。ニューヨークの国連本部で4日から5日にかけ、核戦争が起きた場合の地球規模の影響を調査する独立した科学者パネルの初会合が開かれました。影響は健康や気候、生態系など幅広い分野で調査され、メンバーの1人として長崎の被爆者で医師の朝長万左男さんも出席し