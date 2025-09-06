私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたちと暮らしています。夫は3人きょうだいの真ん中で、兄のコウスケさんと妹のサナエさんがいます。私は横暴な義兄夫婦が大の苦手で、絶対に関わらないと決めて数年が経ちました。ある日、義両親を誘って旅館へ泊まりに行くことにした私たち。すると義父が勝手に他のきょうだいを誘ったと言い出します。遠慮してもらおうと思って連絡しても、義兄は威圧的に脅してきてまるで話になりません