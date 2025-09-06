日高町清畠の日高自動車道の下りで2025年8月6日午前9時前、ツーリング中のバイクが単独で転倒する事故がありました。この事故で、札幌市白石区の地方公務員・夏堀幸二さん（５８）が頭部から出血するけがをして病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。警察によりますと、夏堀さんは仲間と2人でツーリングをしていて、仲間から「バイクが転倒した」と通報があったということです。6日正午現在、この事故の