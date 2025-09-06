2025年9月6日午前9時半すぎ、北海道上士幌町の国道と町道との交差点で、キャンピングカーとバイクが衝突する事故がありました。この事故でバイクを運転していた20代男性が病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。キャンピングカーの助手席に座っていた人も軽傷で搬送されました。警察によりますと、いずれも道外からの旅行者ということです。また、現場は信号機のない交差点で、バイク側に一時停止の標