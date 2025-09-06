滋賀県東近江市で伝統の「大凧」がこのほど完成しました。１０年前の事故で中止されて以来の復活です。部屋いっぱいに広がるのは、４００枚以上の和紙を張り合わせ、１か月以上かけて完成させた大凧。東近江市の伝統行事「大凧まつり」は２０１５年に観客１人が死亡した大凧落下の事故から中止が続いていましたが、主催団体が伝統の継承を目指し、今年、凧の製作を再開させました。大凧には「鶏」と「祝」の文字が描かれ慶