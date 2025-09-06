◇フィギュアスケートISUチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯第2日（2025年9月6日関空アイスアリーナ）午前に女子の公式練習が行われ、SP2位の三宅咲綺（シスメックス）が調整した。本番用の衣装に身を包み、曲かけでは冒頭のトリプルアクセルを着氷。連続ジャンプの転倒はあったが、3回転ループ―ダブルアクセル―ダブルアクセルの3連続ジャンプを降りた。その後の練習でもジャンプなどを入念に確認した。今大