男子シングルス準決勝でプレーするカルロス・アルカラス＝ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン第13日は5日、ニューヨークのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われ、男子シングルス準決勝で第2シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が第7シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）に6―4、7―6、6―2でストレート勝ちし、3年ぶりに決勝に進んだ。前回覇者のヤニク・シナー