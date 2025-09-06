◇国際親善試合日本 ― メキシコ（2025年9月6日米カリフォルニア州オークランド）日本代表は6日（日本時間7日午前11時開始）、オークランド・コロシアムでメキシコ代表と親善試合を行う。前日練習を終えたFW上田綺世（27）は5日、所属するフェイエノールトで今年2月まで同僚だったFWサンティアゴ・ヒメネス（24＝ACミラン）との対戦を「楽しみ」と待ちわびた。23年夏にフェイエノールトに加入した際、既に絶対的エースと