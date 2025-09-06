女性7人組「Girls2（ガールズガールズ）」の小田柚葉（20）が、体調不良のため7日に開催が予定されているリリースイベントの出演を見合わせると公式サイトを通じて発表した。公式サイトで「Girls2メンバーの小田柚葉について、体調不良の為、9/7(日)DIAMOND HALL(愛知県)にて開催の『New Era Release Party』の出演を見合わせていただくこととなりました」と発表。「イベントを楽しみにしてくださっているファンの皆様にはご